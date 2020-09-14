Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 11, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|9/11/2020
|GREEN, JASON TYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|LANE, VITTORIO FRANCO ROCCO
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|LINDER, ANDREW WAYNE
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|CALP, CURTIS MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|MYERS, AVERY BRIAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|AMHED, TAUQEER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/11/2020
|AMHED, TAUQEER
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/11/2020
|AMHED, TAUQEER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/11/2020
|AMHED, TAUQEER
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/11/2020
|CRAIN, AMBER NICOLE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/11/2020
|MEEHAN, PATRICK WILKINSON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|MEEHAN, PATRICK WILKINSON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|GROVE, PAUL TRAVIS
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|GROVE, PAUL TRAVIS
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|NEVELLS, DANIEL ALLAN
|DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|NEVELLS, DANIEL ALLAN
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|NEVELLS, DANIEL ALLAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|NEVELLS, DANIEL ALLAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|9/11/2020
|MINUTELLO, MICHAEL PETER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|MINUTELLO, MICHAEL PETER
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|MINUTELLO, MICHAEL PETER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|MBONGUE, QUENTIN STEPHAN
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|9/11/2020
|GREEN, JASON TYLER
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|TAYLOR, KRISTIAN DANA
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|CHERRY, BRIAN DONNELL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|ADAMS, MICHAEL ANDREW
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|9/11/2020
|SMITH, RAHEEM ALI
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|SMITH, RAHEEM ALI
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CON-ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|CONSPIRE-HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|HOME INVASION
|HELD AT CCDC
|9/11/2020
|HILL, JOHN EDWARD JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC