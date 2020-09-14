xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Sept. 11, 2020

Carroll County Times
Sep 14, 2020 8:34 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
9/11/2020GREEN, JASON TYLERASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020LANE, VITTORIO FRANCO ROCCOBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
9/11/2020LINDER, ANDREW WAYNEDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
9/11/2020CALP, CURTIS MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/11/2020MYERS, AVERY BRIANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020AMHED, TAUQEERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
9/11/2020AMHED, TAUQEER(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED-UNSECURED BOND
9/11/2020AMHED, TAUQEERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
9/11/2020AMHED, TAUQEERFAILURE TO RETURN TO & REMAIN @ SCENE OF ACCIDENT INVOLVINGRELEASED-UNSECURED BOND
9/11/2020CRAIN, AMBER NICOLEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/11/2020MEEHAN, PATRICK WILKINSONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020MEEHAN, PATRICK WILKINSONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020GROVE, PAUL TRAVISCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020GROVE, PAUL TRAVISCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020NEVELLS, DANIEL ALLANDRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020NEVELLS, DANIEL ALLANDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020NEVELLS, DANIEL ALLANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020NEVELLS, DANIEL ALLANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
9/11/2020MINUTELLO, MICHAEL PETERCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
9/11/2020MINUTELLO, MICHAEL PETERCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
9/11/2020MINUTELLO, MICHAEL PETERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
9/11/2020MBONGUE, QUENTIN STEPHANVIOLATION OF PROBATIONRELEASED ON BOND
9/11/2020GREEN, JASON TYLERESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC
9/11/2020TAYLOR, KRISTIAN DANATHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/11/2020TAYLOR, KRISTIAN DANATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/11/2020TAYLOR, KRISTIAN DANATHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/11/2020TAYLOR, KRISTIAN DANATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
9/11/2020TAYLOR, KRISTIAN DANAMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
9/11/2020TAYLOR, KRISTIAN DANABURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
9/11/2020CHERRY, BRIAN DONNELLVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
9/11/2020ADAMS, MICHAEL ANDREWFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
9/11/2020SMITH, RAHEEM ALIRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020SMITH, RAHEEM ALIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECONSPIRACY/ASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECON-ARMED ROBBERYHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECONSPIRACY/BURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENECONSPIRE-HOME INVASIONHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEARMED ROBBERYHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
9/11/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEHOME INVASIONHELD AT CCDC
9/11/2020HILL, JOHN EDWARD JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement