Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 7, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/7/2020
|BRADSHAW, STEPHANIE LYNN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|8/7/2020
|BRADSHAW, STEPHANIE LYNN
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/7/2020
|SIMMS, SHAWN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/7/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|8/7/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|8/7/2020
|MURRAY, BRIAN SEAN
|RELEASED ON BOND
|8/7/2020
|MURRAY, BRIAN SEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|8/7/2020
|WRIGHT, JOSEPH DAVID
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/7/2020
|KLINEFELTER, JASON SCOTT
|FAIL REG OFFENDER/ FLASE INFO
|HELD AT CCDC