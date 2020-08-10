xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 7, 2020

Carroll County Times
Aug 10, 2020 9:57 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/7/2020BRADSHAW, STEPHANIE LYNNDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
8/7/2020BRADSHAW, STEPHANIE LYNNDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
8/7/2020SIMMS, SHAWNTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/7/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMCDS: POSSESS-NOT MARIJUANA 
8/7/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMCDS:POSSESS PARAPHERNALIA 
8/7/2020MURRAY, BRIAN SEAN RELEASED ON BOND
8/7/2020MURRAY, BRIAN SEANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
8/7/2020WRIGHT, JOSEPH DAVIDVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/7/2020KLINEFELTER, JASON SCOTTFAIL REG OFFENDER/ FLASE INFOHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement