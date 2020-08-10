Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 6, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/6/2020
|CRABILL, BRADY RICHARD
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|CRABILL, BRADY RICHARD
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|DICKERSON, KRISTIE DAWN
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RD
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RD
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RD
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|PAUL, ERIC JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|PAUL, ERIC JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|PAUL, ERIC JR
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|PAUL, ERIC JR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|PAUL, ERIC JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|RANEY, DEVIN GAYLE
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/6/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|COMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDS
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED ON BOND
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|PRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGED
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|PRESCRIPTION OBTAIN IMPERSONATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|PRESCRIPTION OBTAIN ALTERING ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|PRESC OBTN CONCEAL/FALSE INFO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|PRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|FRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|CDS OBTN BY MAKE FRGE PRES
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|CDS: OBTAIN BY PERSONATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|CDS OBTN BY ALTER PRESCRIP
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/6/2020
|WONDWOSEN, BROOK
|CDS: OBTAIN BY FRAUD
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE