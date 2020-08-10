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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 6, 2020

Carroll County Times
Aug 10, 2020 9:54 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/6/2020CRABILL, BRADY RICHARDVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
8/6/2020CRABILL, BRADY RICHARDASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/6/2020DICKERSON, KRISTIE DAWNFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/6/2020GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
8/6/2020GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RDCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
8/6/2020GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RDCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDSHELD AT CCDC
8/6/2020GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RDCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
8/6/2020GAINS, ROLAND SYLVESTER 3RDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/6/2020PAUL, ERIC JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
8/6/2020PAUL, ERIC JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
8/6/2020PAUL, ERIC JRCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDSRELEASED ON BOND
8/6/2020PAUL, ERIC JRCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
8/6/2020PAUL, ERIC JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/6/2020RANEY, DEVIN GAYLEDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/6/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
8/6/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED ON BOND
8/6/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCOMMON NUISANCE/DISTRIBUTE CDSRELEASED ON BOND
8/6/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED ON BOND
8/6/2020SPAULDING, KENNETH JEVONCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED ON BOND
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKPRESCRIPTION OBTAIN MAKING/UTTERING-FALSE/FORGEDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKPRESCRIPTION OBTAIN IMPERSONATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKPRESCRIPTION OBTAIN ALTERING ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKPRESC OBTN CONCEAL/FALSE INFORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKPRESCRIPTION OBTAIN BY FRAUDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKFRAUD IDENT INFO THFT $100-<$1500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKCDS OBTN BY MAKE FRGE PRESRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKCDS: OBTAIN BY PERSONATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKCDS OBTN BY ALTER PRESCRIPRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/6/2020WONDWOSEN, BROOKCDS: OBTAIN BY FRAUDRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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