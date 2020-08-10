Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 5, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/5/2020
|BENNETT, ROBYN LAVONNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|BENNETT, ROBYN LAVONNE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|BENNETT, ROBYN LAVONNE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|BENNETT, ROBYN LAVONNE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|BROWN, MICHELLE LYNN
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CDS POSSESS - LARGE AMOUNT
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|DONEY, JENNIFER MARIE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|FORD, RYAN JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|FORD, RYAN JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|GIBSON, RICHARD LEE
|THEFT:$10,000 TO UND $100,000
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|HILL, RICHARD WILLIAM
|DANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJURE
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|HILL, RICHARD WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|HILL, RICHARD WILLIAM
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|JENKINS, JERRETT LEE
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|JENKINS, JERRETT LEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|JENKINS, JERRETT LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|LESLIE, STEPHEN JAMES
|CONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|NORTON, JOHN JOSEPH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|8/5/2020
|RUCKER, KRISTA NICHOLE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|8/5/2020
|WARFIELD, JOHN CLEVELAND
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|WARFIELD, JOHN CLEVELAND
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|WARFIELD, JOHN CLEVELAND
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/5/2020
|WARFIELD, JOHN CLEVELAND
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND