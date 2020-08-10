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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 5, 2020

Carroll County Times
Aug 10, 2020 9:52 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/5/2020BENNETT, ROBYN LAVONNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020BENNETT, ROBYN LAVONNECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020BENNETT, ROBYN LAVONNECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020BENNETT, ROBYN LAVONNECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020BROWN, MICHELLE LYNNVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/5/2020DONEY, JENNIFER MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/5/2020DONEY, JENNIFER MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
8/5/2020DONEY, JENNIFER MARIECDS POSSESS - LARGE AMOUNTHELD AT CCDC
8/5/2020DONEY, JENNIFER MARIECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
8/5/2020FORD, RYAN JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/5/2020FORD, RYAN JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/5/2020GIBSON, RICHARD LEETHEFT:$10,000 TO UND $100,000HELD AT CCDC
8/5/2020HILL, RICHARD WILLIAMDANGEROUS WEAPON: WEAR AND CARRY WITH INTENT TO INJUREHELD AT CCDC
8/5/2020HILL, RICHARD WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/5/2020HILL, RICHARD WILLIAMASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/5/2020JENKINS, JERRETT LEEDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020JENKINS, JERRETT LEEFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020JENKINS, JERRETT LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020LESLIE, STEPHEN JAMESCONSTRUCTIVE CIVIL CONTEMPTRELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020NORTON, JOHN JOSEPHVIOLATION OF PRETRIALRELEASED TO OTHER AGENCY
8/5/2020RUCKER, KRISTA NICHOLEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
8/5/2020WARFIELD, JOHN CLEVELANDCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020WARFIELD, JOHN CLEVELANDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020WARFIELD, JOHN CLEVELANDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/5/2020WARFIELD, JOHN CLEVELANDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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