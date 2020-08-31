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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 29, 2020

Carroll County Times
Aug 31, 2020 9:36 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateAgencyStatute DescDisposition
8/29/2020DVDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/29/2020DVDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/29/2020DVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/29/2020DVDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020DVKNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLERELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020DVDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020DVVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020MSPFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/29/2020ZFFUGITIVE FROM JUSTICEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
8/29/2020ZFASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020ZFFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020ZFCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/29/2020ZFASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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