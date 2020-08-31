Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 29, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Agency
|Statute Desc
|Disposition
|8/29/2020
|DV
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/2020
|DV
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/2020
|DV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/2020
|DV
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|DV
|KNOWINGLY DRIVING UNINSURED VEHICLE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|DV
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|DV
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|MSP
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/29/2020
|ZF
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|8/29/2020
|ZF
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|ZF
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|ZF
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/29/2020
|ZF
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC