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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 28, 2020

Carroll County Times
Aug 31, 2020 9:21 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/28/2020BYRNS, CLINTON JAMESDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
8/28/2020RHOTEN, CURTIS MILESFALSE STATEMENT: STATE OFFICIAL/AGENCYHELD AT CCDC
8/28/2020HENDRICKS , GREGORY BERANTHONYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/28/2020STOUT, DUSTIN RYANDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
8/28/2020HOOPER, BLISS GARLANDSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
8/28/2020HOOPER, BLISS GARLANDSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2020HOOPER, BLISS GARLANDRAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/28/2020QUESENBERRY, TRINITY LICHELLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/28/2020TILLERY, WARREN SHAWAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/28/2020TILLERY, WARREN SHAWAFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/28/2020FULLER, THOMAS ROWE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/28/2020FULLER, THOMAS ROWE IIIVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/28/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/28/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMBURGLARY- FOURTH DEGREE THEFTHELD AT CCDC
8/28/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMBURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSEHELD AT CCDC
8/28/2020NELSON, JOSEPH WILLIAMBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
8/28/2020SMITH, ANDRE DUANECIVIL MATTERHELD AT CCDC
8/28/2020DEANER, JUSTIN HOWARDFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2020DEANER, JUSTIN HOWARDDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2020DEANER, JUSTIN HOWARDRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2020DEANER, JUSTIN HOWARDOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/28/2020CRABILL, BRADY RICHARDVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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