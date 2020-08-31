Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 28, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/28/2020
|BYRNS, CLINTON JAMES
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|RHOTEN, CURTIS MILES
|FALSE STATEMENT: STATE OFFICIAL/AGENCY
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|HENDRICKS , GREGORY BERANTHONY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|STOUT, DUSTIN RYAN
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|HOOPER, BLISS GARLAND
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|HOOPER, BLISS GARLAND
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|HOOPER, BLISS GARLAND
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|QUESENBERRY, TRINITY LICHELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|TILLERY, WARREN SHAWA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|TILLERY, WARREN SHAWA
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|FULLER, THOMAS ROWE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|FULLER, THOMAS ROWE III
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|BURGLARY- FOURTH DEGREE THEFT
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|NELSON, JOSEPH WILLIAM
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|SMITH, ANDRE DUANE
|CIVIL MATTER
|HELD AT CCDC
|8/28/2020
|DEANER, JUSTIN HOWARD
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2020
|DEANER, JUSTIN HOWARD
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2020
|DEANER, JUSTIN HOWARD
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2020
|DEANER, JUSTIN HOWARD
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/28/2020
|CRABILL, BRADY RICHARD
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC