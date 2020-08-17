Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 16, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/16/2020
|EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDO
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2020
|EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2020
|EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDO
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2020
|EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2020
|GLOVER, MAKAYLA NOELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/16/2020
|KNISELY, JAMES RYAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/16/2020
|JONES, GARY MICHAEL
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC