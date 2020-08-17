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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 16, 2020

Carroll County Times
Aug 17, 2020 9:51 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/16/2020EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDODRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2020EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2020EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDODRIVING UNDER INFLU OF ALCO.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2020EASTERLING, ROSS SAMUEL BREANDOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2020GLOVER, MAKAYLA NOELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/16/2020KNISELY, JAMES RYANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/16/2020JONES, GARY MICHAELFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC

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