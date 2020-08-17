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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 15, 2020

Carroll County Times
Aug 17, 2020 9:49 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/15/2020STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHNFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHNDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHNINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHNINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020NAILL, DYLAN ALBERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020NAILL, DYLAN ALBERTDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020ANDRESS, LYDIA MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020ANDRESS, LYDIA MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020HUNT, MATHEW SCOTTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020HUNT, MATHEW SCOTTCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020HUNT, MATHEW SCOTTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020HUNT, MATHEW SCOTTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/15/2020GAINES, DEQUAN TYHEEMFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/15/2020KUSTERER, SEAN MICHAELATT-CONTRABAND DELIVERYRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020KUSTERER, SEAN MICHAELCONTRABAND POSS W/I DELRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020KUSTERER, SEAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020KUSTERER, SEAN MICHAELATT-CDS DIST-NARCRELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020KUSTERER, SEAN MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/15/2020KUSTERER, SEAN MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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