Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 15, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/15/2020
|STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHN
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|STUMBAUGH, TIMOTHY VAUGHN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|NAILL, DYLAN ALBERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|NAILL, DYLAN ALBERT
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|ANDRESS, LYDIA MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|ANDRESS, LYDIA MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|HUNT, MATHEW SCOTT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|HUNT, MATHEW SCOTT
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|HUNT, MATHEW SCOTT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|HUNT, MATHEW SCOTT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/15/2020
|GAINES, DEQUAN TYHEEM
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/15/2020
|KUSTERER, SEAN MICHAEL
|ATT-CONTRABAND DELIVERY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|KUSTERER, SEAN MICHAEL
|CONTRABAND POSS W/I DEL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|KUSTERER, SEAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|KUSTERER, SEAN MICHAEL
|ATT-CDS DIST-NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|KUSTERER, SEAN MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/15/2020
|KUSTERER, SEAN MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND