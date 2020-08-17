xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 14, 2020

Carroll County Times
Aug 17, 2020 9:46 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/14/2020GRAY, MARIAHCREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHERHELD AT CCDC
8/14/2020THOMAS, STACY NICOLEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
8/14/2020STRACKA, KIMBERLY MICHELLECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/14/2020STRACKA, KIMBERLY MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/14/2020STRACKA, KIMBERLY MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/14/2020STRACKA, KIMBERLY MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/14/2020DAVIS, MATT CLINTONSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
8/14/2020DAVIS, MATT CLINTONSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
8/14/2020DAVIS, MATT CLINTONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/14/2020DAVIS, MATT CLINTONASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/14/2020DAVIS, MATT CLINTONSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
8/14/2020DAVIS, MATT CLINTONSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
8/14/2020BLEVINS, DALE SCOTTESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELSHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement