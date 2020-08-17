Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 14, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/14/2020
|GRAY, MARIAH
|CREDIT CARD: TAKE/STEAL/CARRY BELONGING TO ANOTHER
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|THOMAS, STACY NICOLE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|STRACKA, KIMBERLY MICHELLE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/14/2020
|STRACKA, KIMBERLY MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/14/2020
|STRACKA, KIMBERLY MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/14/2020
|STRACKA, KIMBERLY MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/14/2020
|DAVIS, MATT CLINTON
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|DAVIS, MATT CLINTON
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|DAVIS, MATT CLINTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|DAVIS, MATT CLINTON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|DAVIS, MATT CLINTON
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|DAVIS, MATT CLINTON
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/14/2020
|BLEVINS, DALE SCOTT
|ESCAPE - 2ND DEG-COND OF RELS
|HELD AT CCDC