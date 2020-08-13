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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 12, 2020

Carroll County Times
Aug 13, 2020 12:25 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
8/12/2020BRADY, LINDA MARIETHEFT-SCHEME: $100,000 PLUSHELD AT CCDC
8/12/2020BRADY, LINDA MARIETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
8/12/2020MILLER, PAUL CREIGHTONTHEFT-SCHEME: LESS $100HELD AT CCDC
8/12/2020MILLER, PAUL CREIGHTONCON-THEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/12/2020MILLER, PAUL CREIGHTONTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
8/12/2020MILLER, PAUL CREIGHTONBD CK/PASS/NSF/LESS $100HELD AT CCDC
8/12/2020MILLER, PAUL CREIGHTONTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/12/2020MILLER, BRANDON MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020MILLER, BRANDON MICHAELMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020MILLER, BRANDON MICHAELBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020MILLER, BRANDON MICHAELBURGLARY-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING ON SUSPENDED UNDER ...RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING ON REVOKED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020NOVA-NOGUERA, BRYAN KENYDRIVING ON SUSPENDED LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBAGGRESSIVE DRIVINGRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBIMPROPER PASSING OF OVERTAKEN VEHICLERELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBDRIVER FAIL TO STOP AT STEADY RED ARROW SIGNALRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBDRIVER FAIL TO STOP AT STEADY CIRCULAR RED SIGNALRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBFAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTERRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBNEGLIGENT DRIVINGRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBRECKLESS DRIVINGRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOPRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOPRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY MEANS OTHER THAN FAIL TO STOP AND FLEEING ON FOOTRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAILING TO STOPRELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)RELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGERELEASED ON BOND
8/12/2020EATON, SAMUEL WEBBDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED ON BOND
8/12/2020HARDING, MELANIE ANNINDUCE/INHIBIT TESTIMONYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
8/12/2020BONDS, JOSEPH LAWERENCE JRTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
8/12/2020BONDS, JOSEPH LAWERENCE JRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
8/12/2020BONDS, JOSEPH LAWERENCE JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
8/12/2020BONDS, JOSEPH LAWERENCE JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
8/12/2020BONDS, JOSEPH LAWERENCE JRARMED ROBBERYHELD AT CCDC
8/12/2020ELIOU, NICK ERNESTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
8/12/2020DAVIS, DANIEL JOSEPHVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
8/12/2020SPAULDING, KENNETH JEVONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
8/12/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
8/12/2020CARDER, JOSHUA ANTHONYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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