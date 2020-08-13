Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|8/12/2020
|BRADY, LINDA MARIE
|THEFT-SCHEME: $100,000 PLUS
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|BRADY, LINDA MARIE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|THEFT-SCHEME: LESS $100
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|CON-THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|BD CK/PASS/NSF/LESS $100
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|MILLER, PAUL CREIGHTON
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING ON SUSPENDED UNDER ...
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING ON REVOKED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|NOVA-NOGUERA, BRYAN KENY
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|AGGRESSIVE DRIVING
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|IMPROPER PASSING OF OVERTAKEN VEHICLE
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVER FAIL TO STOP AT STEADY RED ARROW SIGNAL
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVER FAIL TO STOP AT STEADY CIRCULAR RED SIGNAL
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|FAILURE TO DRIVE RIGHT OF CENTER
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|RECKLESS DRIVING
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY MEANS OTHER THAN FAIL TO STOP AND FLEEING ON FOOT
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAILING TO STOP
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|EATON, SAMUEL WEBB
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED ON BOND
|8/12/2020
|HARDING, MELANIE ANN
|INDUCE/INHIBIT TESTIMONY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|8/12/2020
|BONDS, JOSEPH LAWERENCE JR
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|BONDS, JOSEPH LAWERENCE JR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|BONDS, JOSEPH LAWERENCE JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|BONDS, JOSEPH LAWERENCE JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|BONDS, JOSEPH LAWERENCE JR
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|ELIOU, NICK ERNEST
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|DAVIS, DANIEL JOSEPH
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|SPAULDING, KENNETH JEVON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|8/12/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/12/2020
|CARDER, JOSHUA ANTHONY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND