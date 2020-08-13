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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 11, 2020

Carroll County Times
Aug 13, 2020 12:23 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDispositionArrest Date
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRLOADED HANDGUN ON PERSONHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020DAVIS, ANTONIO NEAL JRASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020RHOTEN, CHARLES LACEYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORYDRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENTRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORY(STOP/STAND/PARK) VEH IN INTERSECTIONRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORYNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORYDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORYDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORYDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020GEOGHEGAN, JAMIN CORYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020ISER, WILLIAM JOSEPHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND8/11/2020
8/11/2020SNYDER, CHRISTOPHER MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020SNYDER, CHRISTOPHER MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020SNYDER, CHRISTOPHER MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020SNYDER, CHRISTOPHER MICHAELCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC8/11/2020
8/11/2020FLANAGAN, STAR MARIEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC8/11/2020

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