Daily arrest report for those arrested in Carroll County Aug. 11, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|Arrest Date
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|DAVIS, ANTONIO NEAL JR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|RHOTEN, CHARLES LACEY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|DRIVING VEH IN VIOLATION FO RESTRICTED LIC REQUIREMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|(STOP/STAND/PARK) VEH IN INTERSECTION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|GEOGHEGAN, JAMIN CORY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|ISER, WILLIAM JOSEPH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|8/11/2020
|8/11/2020
|SNYDER, CHRISTOPHER MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|SNYDER, CHRISTOPHER MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|SNYDER, CHRISTOPHER MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|SNYDER, CHRISTOPHER MICHAEL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|8/11/2020
|8/11/2020
|FLANAGAN, STAR MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|8/11/2020