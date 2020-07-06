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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 5, 2020

Carroll County Times
Jul 06, 2020 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/5/2020BLANK, ANGELA MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2020BLANK, ANGELA MARIEDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2020EPPLEY, JOSHUA AARONDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2020EPPLEY, JOSHUA AARONDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/5/2020MEEK, HEIDI ALICIACDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/5/2020MEEK, HEIDI ALICIACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/5/2020MEEK, HEIDI ALICIACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/5/2020NICKESON, JOHN WILLIAMVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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