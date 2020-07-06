Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 5, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/5/2020
|BLANK, ANGELA MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2020
|BLANK, ANGELA MARIE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2020
|EPPLEY, JOSHUA AARON
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2020
|EPPLEY, JOSHUA AARON
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/5/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/5/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/5/2020
|MEEK, HEIDI ALICIA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/5/2020
|NICKESON, JOHN WILLIAM
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC