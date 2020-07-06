Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 3, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/3/2020
|ALESSI, CAROLE LYNN BANKERT
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|7/3/2020
|DAVIS, KIMBERLY SUE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|FAILURE OF MV OPER TO PRESENT EVIDENCE OF REQUIRED SECURITY ON REQUEST OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|FAILURE OF VEH. DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT TO GIVE INSURANCE POLICY INFORMATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|FAILURE OF VEH. DRIVER IN ACCIDENT TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF UNATTENDED(VEH.,PROPERY)OF DAMAGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/3/2020
|KINNER, JOSEPH RANDALL
|FAILURE OF VEH. DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED (VEH., PROPERTY) DAMAGE ACCIDENT
|RELEASED-UNSECURED BOND