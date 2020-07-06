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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 3, 2020

Carroll County Times
Jul 06, 2020 9:16 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/3/2020ALESSI, CAROLE LYNN BANKERTFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/3/2020DAVIS, KIMBERLY SUEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALLNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALL(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY CONTROLLED DANGEROUS SUBSTANCERELEASED-UNSECURED BOND
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALL(DRIVING, ATT.TO DRIVE) VEH. WHILE SO FAR IMPAIRED BY (DRUG(S),DRUG(S)& ALCO.)) CANNOT DRIVE SAFELYRELEASED-UNSECURED BOND
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALLFAILURE OF MV OPER TO PRESENT EVIDENCE OF REQUIRED SECURITY ON REQUEST OF A LAW ENFORCEMENT OFFICERRELEASED-UNSECURED BOND
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALLFAILURE OF VEH. DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT TO GIVE INSURANCE POLICY INFORMATIONRELEASED-UNSECURED BOND
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALLFAILURE OF VEH. DRIVER IN ACCIDENT TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF UNATTENDED(VEH.,PROPERY)OF DAMAGERELEASED-UNSECURED BOND
7/3/2020KINNER, JOSEPH RANDALLFAILURE OF VEH. DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED (VEH., PROPERTY) DAMAGE ACCIDENTRELEASED-UNSECURED BOND

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