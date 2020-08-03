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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 31, 2020

Carroll County Times
Aug 03, 2020 9:20 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/31/2020BLEVINS, DALE SCOTTDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLHELD AT CCDC
7/31/2020GARRISON, TYQUON KIONTAVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/31/2020HILL, BRIAN HUNTERCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/31/2020HILL, BRIAN HUNTERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/31/2020REALS, DEREK WAYNESEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
7/31/2020REALS, DEREK WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/31/2020REALS, DEREK WAYNESEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
7/31/2020REALS, DEREK WAYNERAPE SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/31/2020SHOEMAKER, KENNETH ROBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2020SHOEMAKER, KENNETH ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
7/31/2020SHOEMAKER, KENNETH ROBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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