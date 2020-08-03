Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 31, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/31/2020
|BLEVINS, DALE SCOTT
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|7/31/2020
|GARRISON, TYQUON KIONTA
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/31/2020
|HILL, BRIAN HUNTER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/31/2020
|HILL, BRIAN HUNTER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/31/2020
|REALS, DEREK WAYNE
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|7/31/2020
|REALS, DEREK WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/31/2020
|REALS, DEREK WAYNE
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/31/2020
|REALS, DEREK WAYNE
|RAPE SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/31/2020
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2020
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/31/2020
|SHOEMAKER, KENNETH ROBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND