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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 28, 2020

Carroll County Times
Jul 29, 2020 5:58 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/28/2020BAKER, KELLI ELIZABETHMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED TO OTHER AGENCY
7/28/2020BAKER, KELLI ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED TO OTHER AGENCY
7/28/2020BAKER, KELLI ELIZABETHBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALRELEASED TO OTHER AGENCY
7/28/2020FINCHAM, LARRY FRANKLINSEX ABUSE MINORHELD AT CCDC
7/28/2020FINCHAM, LARRY FRANKLINSEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
7/28/2020GILMORE, AARON WILLIAMASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/28/2020HURST, KRISTINA MICHELLEMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
7/28/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/28/2020HURST, KRISTINA MICHELLECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
7/28/2020KARAFFA, VICTOR ALVAREZVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/28/2020KARAFFA, VICTOR ALVAREZVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/28/2020KARAFFA, VICTOR ALVAREZFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/28/2020RILL, CRYSTAL REMAINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/28/2020RODRIGUEZ, JUSTIN PIERREFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TRAVIS GENETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEROBBERYHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEARMED ROBBERYHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TRAVIS GENEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TYLER GENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TYLER GENETHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TYLER GENEROBBERYHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TYLER GENEARMED ROBBERYHELD AT CCDC
7/28/2020WADSWORTH, TYLER GENEBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC

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