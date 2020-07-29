Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 28, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/28/2020
|BAKER, KELLI ELIZABETH
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/28/2020
|BAKER, KELLI ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/28/2020
|BAKER, KELLI ELIZABETH
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|7/28/2020
|FINCHAM, LARRY FRANKLIN
|SEX ABUSE MINOR
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|FINCHAM, LARRY FRANKLIN
|SEX ABUSE MINOR-CONTINUING COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|GILMORE, AARON WILLIAM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/28/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|HURST, KRISTINA MICHELLE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|KARAFFA, VICTOR ALVAREZ
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|RILL, CRYSTAL REMAIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|RODRIGUEZ, JUSTIN PIERRE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TRAVIS GENE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/28/2020
|WADSWORTH, TYLER GENE
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC