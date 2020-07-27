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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 26, 2020

Carroll County Times
Jul 27, 2020 9:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/26/2020CHILDERS, BOBBYREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYARMED ROBBERYHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYKIDNAPPINGHELD AT CCDC
7/26/2020CHILDERS, BOBBYFIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIMEHELD AT CCDC
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYFAILURE TO IMMEDIATELY RETURN AND REMAIN AT SCENE OF ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURYRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYFAILURE OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT TO RENDER REASONABLE ASSISTANCE TO INJURED PERSONRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYFAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)RELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)RELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYFAILURE TO IMMEDIATELY STOP VEH. AT SCENE OF ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURYRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYDRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)RELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYDRIVING WHILE IMPAIRED BY CDS WHILE TRANSPORTING A MINORRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYDRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYDRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINORRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020RHYNE, EMORY JAYRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020TOPORZYCKI, WALTER GEORGENEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020TOPORZYCKI, WALTER GEORGEDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-UNSECURED BOND
7/26/2020TOPORZYCKI, WALTER GEORGEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND

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