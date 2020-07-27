Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 26, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|ARMED ROBBERY
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|KIDNAPPING
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|CHILDERS, BOBBY
|FIREARM USE/FELONY/VIOLENT CRIME
|HELD AT CCDC
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|FAILURE TO IMMEDIATELY RETURN AND REMAIN AT SCENE OF ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|FAILURE OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT TO RENDER REASONABLE ASSISTANCE TO INJURED PERSON
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|FAILURE TO RETURN TO & REMAIN AT SCENE OF ACCIDENTINVOLVING ATTENDED (VEH.DAMAGE,PROPERTY DAMAGE)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|FAILURE TO IMMEDIATELY STOP VEH. AT SCENE OF ACCIDENT INVOLVING BODILY INJURY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|DRIVING WHILE SUSP. UNDER (16-203, 16-206A2 FAIL TO ATTEND DIP, 17-106, 26-204/206, 27-103)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY CDS WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEHICLE BY FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|RHYNE, EMORY JAY
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|TOPORZYCKI, WALTER GEORGE
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|TOPORZYCKI, WALTER GEORGE
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/26/2020
|TOPORZYCKI, WALTER GEORGE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND