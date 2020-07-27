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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 24, 2020

Carroll County Times
Jul 27, 2020 9:31 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/24/2020PURKINS, TIMOTHY PAULDRUG COURT SANCTIONHELD AT CCDC
7/24/2020FOWLER, ERIN ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2020FOWLER, ERIN ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2020FOWLER, ERIN ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2020FOWLER, ERIN ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2020FOWLER, ERIN ELIZABETHCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2020FOWLER, ERIN ELIZABETHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/24/2020PITTMAN, KEON LAMARASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/24/2020WARREN, CHAUNCEY LEE JRFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2020CUBBAGE, MATTHEW LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/24/2020BROWN, JAMES LARRY JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/24/2020BECKER, MORGAN ELAINEMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED-UNSECURED BOND
7/24/2020HARNE, TROY ROBERTFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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