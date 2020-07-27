Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 24, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/24/2020
|PURKINS, TIMOTHY PAUL
|DRUG COURT SANCTION
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2020
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2020
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2020
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2020
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2020
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|PITTMAN, KEON LAMAR
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|WARREN, CHAUNCEY LEE JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2020
|CUBBAGE, MATTHEW LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|BROWN, JAMES LARRY JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/24/2020
|BECKER, MORGAN ELAINE
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/24/2020
|HARNE, TROY ROBERT
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC