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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 23, 2020

Carroll County Times
Jul 27, 2020 9:28 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/23/2020BEAUVAIS, KYLE CHARLESPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020BEAUVAIS, KYLE CHARLESDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020BEAUVAIS, KYLE CHARLESINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020BROOKS, ROGER DEVINTHEFT: $25,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
7/23/2020BROOKS, ROGER DEVINTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
7/23/2020BROOKS, ROGER DEVINMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
7/23/2020BROOKS, ROGER DEVINBURGLARY-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/23/2020CREIGHTON, NATILIE RAINEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/23/2020CREIGHTON, NATILIE RAINEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/23/2020CREIGHTON, NATILIE RAINEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/23/2020KENDING, TIFFANY RENAEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/23/2020MARSH, GUY GORDON IIIVIOLATION OF PROBATIONRELEASED-UNSECURED BOND
7/23/2020MATHIAS, ANGELA CHRISTINECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020MATHIAS, ANGELA CHRISTINEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
7/23/2020PARHAM, DARREN BERNARD JRDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020PARHAM, DARREN BERNARD JRDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020PARHAM, DARREN BERNARD JRDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
7/23/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/23/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
7/23/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLES(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. NOT EQUIPPED WITH AN IGNITION INTERLOCK AS REQUIRED BY PROGRAMHELD AT CCDC
7/23/2020SAUNDERS, RAYMOND CHARLESDRIVING ON SUSPENDED LICENSEHELD AT CCDC

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