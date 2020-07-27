Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/23/2020
|BEAUVAIS, KYLE CHARLES
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|BEAUVAIS, KYLE CHARLES
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|BEAUVAIS, KYLE CHARLES
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|BROOKS, ROGER DEVIN
|THEFT: $25,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|BROOKS, ROGER DEVIN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|BROOKS, ROGER DEVIN
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|BROOKS, ROGER DEVIN
|BURGLARY-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|CREIGHTON, NATILIE RAINE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|KENDING, TIFFANY RENAE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|MARSH, GUY GORDON III
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/23/2020
|MATHIAS, ANGELA CHRISTINE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|MATHIAS, ANGELA CHRISTINE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|PARHAM, DARREN BERNARD JR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|PARHAM, DARREN BERNARD JR
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|PARHAM, DARREN BERNARD JR
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|7/23/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. NOT EQUIPPED WITH AN IGNITION INTERLOCK AS REQUIRED BY PROGRAM
|HELD AT CCDC
|7/23/2020
|SAUNDERS, RAYMOND CHARLES
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|HELD AT CCDC