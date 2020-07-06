Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 2, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/2/2020
|CALP, CURTIS MICHAEL
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|FORD, DAWSON CHARLES
|FALSE IMPRISONMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|FORD, DAWSON CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|GREEN, JASON TYLER
|FAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|GREEN, JASON TYLER
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|GREEN, JASON TYLER
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|GREEN, JASON TYLER
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|GREEN, JASON TYLER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|7/2/2020
|SWORDS, FRANK ROY II
|MALICIOUS BURNING/SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/2/2020
|SWORDS, FRANK ROY II
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC