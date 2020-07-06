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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 2, 2020

Carroll County Times
Jul 06, 2020 9:14 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/2/2020CALP, CURTIS MICHAELTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020FORD, DAWSON CHARLESFALSE IMPRISONMENTRELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020FORD, DAWSON CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020GREEN, JASON TYLERFAIL VEH. DRIVER IN ACC. TO RPT. INJURY/DEATH TO POLICERELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020GREEN, JASON TYLERFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMRELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020GREEN, JASON TYLERFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCRELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020GREEN, JASON TYLERDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020GREEN, JASON TYLERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
7/2/2020SWORDS, FRANK ROY IIMALICIOUS BURNING/SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/2/2020SWORDS, FRANK ROY IIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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