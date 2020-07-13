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Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 12, 2020

Carroll County Times
Jul 13, 2020 9:44 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
7/12/2020SUMMERS, MALIK DIMITRIRECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
7/12/2020SUMMERS, MALIK DIMITRIASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
7/12/2020SUMMERS, MALIK DIMITRIDISORDERLY CONDUCTHELD AT CCDC
7/12/2020SUMMERS, MALIK DIMITRIASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
7/12/2020LEWIS, STEPHEN CHRISTOPHERFUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANTHELD AT CCDC
7/12/2020REITER, MICHAEL CHARLESFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
7/12/2020GOUGE, KODY ANDREWTRESPASS-POSTED PROPERTYRELEASED ON BOND
7/12/2020GOUGE, KODY ANDREWMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000RELEASED ON BOND
7/12/2020GOUGE, KODY ANDREWBURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLINGRELEASED ON BOND
7/12/2020DAYHOFF, JOSHUA RVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
7/12/2020STAUFFER, LYNDSAY MICHELLEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC

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