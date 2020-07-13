Daily arrest report for those arrested in Carroll County July 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|7/12/2020
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|DISORDERLY CONDUCT
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|SUMMERS, MALIK DIMITRI
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|LEWIS, STEPHEN CHRISTOPHER
|FUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANT
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|REITER, MICHAEL CHARLES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|GOUGE, KODY ANDREW
|TRESPASS-POSTED PROPERTY
|RELEASED ON BOND
|7/12/2020
|GOUGE, KODY ANDREW
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|RELEASED ON BOND
|7/12/2020
|GOUGE, KODY ANDREW
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-DWELLING
|RELEASED ON BOND
|7/12/2020
|DAYHOFF, JOSHUA R
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|7/12/2020
|STAUFFER, LYNDSAY MICHELLE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC