Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 27, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/27/2020
|ANDREWS, JONATHAN LEE
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/27/2020
|ANDREWS, JONATHAN LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/27/2020
|JONES, COREY JOSEPH
|VIOLATION OF PROBATION
|RELEASED ON BOND
|6/27/2020
|MARSCE, BRENDA LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|MARSCE, BRENDA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|MARSCE, BRENDA LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|MARSCE, BRENDA LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|ROWAN, ANDREW PATRICK JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|ROWAN, ANDREW PATRICK JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|ROWAN, ANDREW PATRICK JR
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/27/2020
|ROWAN, ANDREW PATRICK JR
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|RELEASED-UNSECURED BOND