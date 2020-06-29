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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 27, 2020

Carroll County Times
Jun 29, 2020 8:24 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/27/2020ANDREWS, JONATHAN LEECDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/27/2020ANDREWS, JONATHAN LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/27/2020JONES, COREY JOSEPHVIOLATION OF PROBATIONRELEASED ON BOND
6/27/2020MARSCE, BRENDA LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020MARSCE, BRENDA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020MARSCE, BRENDA LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020MARSCE, BRENDA LEECDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020ROWAN, ANDREW PATRICK JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020ROWAN, ANDREW PATRICK JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020ROWAN, ANDREW PATRICK JRCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTERELEASED-UNSECURED BOND
6/27/2020ROWAN, ANDREW PATRICK JRCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+RELEASED-UNSECURED BOND

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