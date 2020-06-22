Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 21, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|MASON, HUBERT OTHA,
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|CRISWELL, CHRISTINE BARBERA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|6/21/2020
|CRISWELL, CHRISTINE BARBERA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|6/21/2020
|CRISWELL, CHRISTINE BARBERA
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|6/21/2020
|CRISWELL, CHRISTINE BARBERA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|6/21/2020
|CRISWELL, CHRISTINE BARBERA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|6/21/2020
|CRISWELL, CHRISTINE BARBERA
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|6/21/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/21/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/21/2020
|CONLEY, TRAVIS TOMMY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/21/2020
|DAVIS, DANIEL JOSEPH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|DAVIS, DANIEL JOSEPH
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|HELD AT CCDC
|6/21/2020
|JACKSON, RICHARD JOHN JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND