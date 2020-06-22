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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 21, 2020

Carroll County Times
Jun 22, 2020 11:27 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,ILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,LOADED HANDGUN IN VEHICLEHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,LOADED HANDGUN ON PERSONHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,FIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,RESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SEHELD AT CCDC
6/21/2020MASON, HUBERT OTHA,DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
6/21/2020CRISWELL, CHRISTINE BARBERAFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
6/21/2020CRISWELL, CHRISTINE BARBERACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED TO OTHER AGENCY
6/21/2020CRISWELL, CHRISTINE BARBERACDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED TO OTHER AGENCY
6/21/2020CRISWELL, CHRISTINE BARBERACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED TO OTHER AGENCY
6/21/2020CRISWELL, CHRISTINE BARBERACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED TO OTHER AGENCY
6/21/2020CRISWELL, CHRISTINE BARBERAFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY
6/21/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
6/21/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/21/2020CONLEY, TRAVIS TOMMYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/21/2020DAVIS, DANIEL JOSEPHASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/21/2020DAVIS, DANIEL JOSEPHVIOLATE PROTECTIVE ORDERHELD AT CCDC
6/21/2020JACKSON, RICHARD JOHN JRASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND

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