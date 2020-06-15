Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 13, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/13/2020
|AIKEN, LARA MEGAN
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|AIKEN, LARA MEGAN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|AIKEN, LARA MEGAN
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|BLIZZARD, JASON TIMOTHY
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/13/2020
|FENOFF, MELANIE LYNN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/13/2020
|FENOFF, MELANIE LYNN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/13/2020
|THOMAS, BRYAN EVERETT
|DISPLAY SUSPENDED LIC
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|THOMAS, BRYAN EVERETT
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|THOMAS, BRYAN EVERETT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|THOMAS, BRYAN EVERETT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/13/2020
|THOMAS, BRYAN EVERETT
|FUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANT
|HELD AT CCDC
|6/13/2020
|ELIQUE, ERNESTO
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/13/2020
|ELIQUE, ERNESTO
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/13/2020
|ELIQUE, ERNESTO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND