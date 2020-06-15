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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 13, 2020

Carroll County Times
Jun 15, 2020 9:35 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/13/2020AIKEN, LARA MEGANNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020AIKEN, LARA MEGANDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020AIKEN, LARA MEGANDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020BLIZZARD, JASON TIMOTHYTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
6/13/2020FENOFF, MELANIE LYNNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/13/2020FENOFF, MELANIE LYNNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/13/2020THOMAS, BRYAN EVERETTDISPLAY SUSPENDED LICRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020THOMAS, BRYAN EVERETTDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020THOMAS, BRYAN EVERETTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020THOMAS, BRYAN EVERETTDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/13/2020THOMAS, BRYAN EVERETTFUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANTHELD AT CCDC
6/13/2020ELIQUE, ERNESTODRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
6/13/2020ELIQUE, ERNESTODRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
6/13/2020ELIQUE, ERNESTODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND

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