Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/12/2020
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|FREEMAN, MICHAEL DAVID
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|LINEKER, LESLIE ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|LINEKER, LESLIE ALAN
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|LINEKER, LESLIE ALAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|LINEKER, LESLIE ALAN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|LINEKER, LESLIE ALAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|FAILURE TO CONTROL VEH. SPEED ON HWY. TO AVOID COLLISION
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|DRIVER FAIL TO STOP AT STEADY CIRCULAR RED SIGNAL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|FAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|PERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|MAGRUDER, DWAYNE TYSON JR
|MOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/12/2020
|COOL, DEREK ADAM
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/12/2020
|COOL, DEREK ADAM
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|AROCHO, LUIS ENRIQUE
|SKIM DEV OBT BENEFIT - $10K-<$100K
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|AROCHO, LUIS ENRIQUE
|SKIM DEV OBT BENEFIT - $10K-<$100K
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|SAUNDERS, RAYMOND ERIC JR
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|SAUNDERS, RAYMOND ERIC JR
|ASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|SAUNDERS, RAYMOND ERIC JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|BURKE, JACOB DANIEL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/12/2020
|PERRYMAN, JOHN MICHAEL
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/12/2020
|CRUZ, CHASE JADEN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE