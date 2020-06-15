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Daily arrest report for those arrested in Carroll County June 12, 2020

Carroll County Times
Jun 15, 2020 9:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/12/2020FREEMAN, MICHAEL DAVIDTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
6/12/2020FREEMAN, MICHAEL DAVIDTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
6/12/2020LINEKER, LESLIE ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020LINEKER, LESLIE ALANCDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020LINEKER, LESLIE ALANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020LINEKER, LESLIE ALANCDS: POSS W/I DIST: NARCRELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020LINEKER, LESLIE ALANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRFAILURE TO CONTROL VEH. SPEED ON HWY. TO AVOID COLLISIONRELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRDRIVER FAIL TO STOP AT STEADY CIRCULAR RED SIGNALRELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRFAILURE TO STOP AFTER ACCIDENT INVOLVING DAMAGE TO ATTENDED (VEH., PROPERTY)RELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON SUSPENDED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRPERSON DRIVING MOTOR VEH. ON (HWY., PUBLIC USE PROPERTY) ON REVOKED LIC. AND PRIVILEGERELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020MAGRUDER, DWAYNE TYSON JRMOTOR VEHICLE/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
6/12/2020COOL, DEREK ADAMFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/12/2020COOL, DEREK ADAMVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
6/12/2020AROCHO, LUIS ENRIQUESKIM DEV OBT BENEFIT - $10K-<$100KHELD AT CCDC
6/12/2020AROCHO, LUIS ENRIQUESKIM DEV OBT BENEFIT - $10K-<$100KHELD AT CCDC
6/12/2020SAUNDERS, RAYMOND ERIC JRMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+HELD AT CCDC
6/12/2020SAUNDERS, RAYMOND ERIC JRASSAULT SECOND DEGREE/DOC EMPLOYEE ETC.HELD AT CCDC
6/12/2020SAUNDERS, RAYMOND ERIC JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/12/2020BURKE, JACOB DANIELFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/12/2020PERRYMAN, JOHN MICHAELASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/12/2020CRUZ, CHASE JADENCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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