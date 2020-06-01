Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 31, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/31/2020
|SCHAEFFER, ROGER SHANE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|DRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINOR
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|KEIM, JORDAN MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|CDS: POSS MARIJUANA 10 GM+
|HELD AT CCDC
|5/31/2020
|SNYDER, BRENT MICHAEL
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC