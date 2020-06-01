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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 31, 2020

Carroll County Times
Jun 01, 2020 9:56 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/31/2020SCHAEFFER, ROGER SHANEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIECHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIEFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIEDRIVING WHILE IMPARIED BY ALCOHOL WHILE TRANSPORTING A MINORHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIEDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
5/31/2020KEIM, JORDAN MARIEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/31/2020SNYDER, BRENT MICHAELATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPHELD AT CCDC
5/31/2020SNYDER, BRENT MICHAELATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPHELD AT CCDC
5/31/2020SNYDER, BRENT MICHAELCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
5/31/2020SNYDER, BRENT MICHAELCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
5/31/2020SNYDER, BRENT MICHAELCDS: POSS MARIJUANA 10 GM+HELD AT CCDC
5/31/2020SNYDER, BRENT MICHAELCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC

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