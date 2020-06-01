xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 30, 2020

Carroll County Times
Jun 01, 2020 9:53 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/30/2020SPINICCHIA, MELISSA JEANATTACHING UNAUTHORIZED VEH REG PLATE W/INT TO (CON/MISREP)IDRELEASED-UNSECURED BOND
5/30/2020SPINICCHIA, MELISSA JEANDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
5/30/2020SPINICCHIA, MELISSA JEANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/30/2020SPINICCHIA, MELISSA JEANCDS: ADMIN - NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/30/2020SPINICCHIA, MELISSA JEANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/30/2020FAITH, BRIAN ALLENTHREAT/STATE OFFICIAL/TO INJUREHELD AT CCDC
5/30/2020HAYES, GARRETT JAMESFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
5/30/2020HODGE, TIMOTHY CLIFFORDTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED TO OTHER AGENCY
5/30/2020HODGE, TIMOTHY CLIFFORDELEC COMM HARASSRELEASED TO OTHER AGENCY
5/30/2020HODGE, TIMOTHY CLIFFORDHARASS; A COURSE OF CONDUCTRELEASED TO OTHER AGENCY
5/30/2020HODGE, TIMOTHY CLIFFORDSTALKINGRELEASED TO OTHER AGENCY
5/30/2020GOAD, JAMIE NICOLETHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/30/2020MELTON, MICHAEL ERNESTFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
5/30/2020MELTON, MICHAEL ERNESTFALSE IMPRISONMENTHELD AT CCDC

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement

Most Read on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement