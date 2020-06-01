Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 30, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/30/2020
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|ATTACHING UNAUTHORIZED VEH REG PLATE W/INT TO (CON/MISREP)ID
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/30/2020
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/30/2020
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/30/2020
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|CDS: ADMIN - NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/30/2020
|SPINICCHIA, MELISSA JEAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/30/2020
|FAITH, BRIAN ALLEN
|THREAT/STATE OFFICIAL/TO INJURE
|HELD AT CCDC
|5/30/2020
|HAYES, GARRETT JAMES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|5/30/2020
|HODGE, TIMOTHY CLIFFORD
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|5/30/2020
|HODGE, TIMOTHY CLIFFORD
|ELEC COMM HARASS
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|5/30/2020
|HODGE, TIMOTHY CLIFFORD
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|5/30/2020
|HODGE, TIMOTHY CLIFFORD
|STALKING
|RELEASED TO OTHER AGENCY
|5/30/2020
|GOAD, JAMIE NICOLE
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/30/2020
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|5/30/2020
|MELTON, MICHAEL ERNEST
|FALSE IMPRISONMENT
|HELD AT CCDC