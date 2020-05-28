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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 25, 2020

Carroll County Times
May 28, 2020 10:52 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/25/2020MALINOWSKI, DOUGLAS CHARLESPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED ON BOND
5/25/2020MALINOWSKI, DOUGLAS CHARLESASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
5/25/2020MALINOWSKI, DOUGLAS CHARLESPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED ON BOND
5/25/2020WILLIAMS, NICKOLAS JAMESDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2020WILLIAMS, NICKOLAS JAMESDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/25/2020CANALES, DSHAWNTAII KITTYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2020CANALES, DSHAWNTAII KITTYFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
5/25/2020WILLIAMS, NICKOLAS JAMESFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC

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