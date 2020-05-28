Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/25/2020
|MALINOWSKI, DOUGLAS CHARLES
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED ON BOND
|5/25/2020
|MALINOWSKI, DOUGLAS CHARLES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/25/2020
|MALINOWSKI, DOUGLAS CHARLES
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED ON BOND
|5/25/2020
|WILLIAMS, NICKOLAS JAMES
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2020
|WILLIAMS, NICKOLAS JAMES
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/25/2020
|CANALES, DSHAWNTAII KITTY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2020
|CANALES, DSHAWNTAII KITTY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/25/2020
|WILLIAMS, NICKOLAS JAMES
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC