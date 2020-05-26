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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 23, 2020

Carroll County Times
May 26, 2020 10:09 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/23/2020SCHMIDT, MADDISYN JOYCERECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2020SCHMIDT, MADDISYN JOYCEASSAULT-FIRST DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2020SCHMIDT, MADDISYN JOYCEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
5/23/2020KIDWELL, JOSEPH ALANASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
5/23/2020KIDWELL, JOSEPH ALANSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
5/23/2020KIDWELL, JOSEPH ALANSEX OFFENSE THIRD DEGREEHELD AT CCDC
5/23/2020SHAW, SABRINA CORYNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020CALDWELL, CELESTE INGRIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020CALDWELL, CELESTE INGRIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020CALDWELL, CELESTE INGRIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020CALDWELL, CELESTE INGRIDCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020CALDWELL, CELESTE INGRIDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020CALDWELL, CELESTE INGRIDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/23/2020MOON, JENNIFER MARIERECKLESS ENDANGERMENTRELEASED ON BOND
5/23/2020MOON, JENNIFER MARIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
5/23/2020MOON, JENNIFER MARIEASSAULT-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
5/23/2020WHITE, TOMMY WAYNEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC

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