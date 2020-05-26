Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 23, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/23/2020
|SCHMIDT, MADDISYN JOYCE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2020
|SCHMIDT, MADDISYN JOYCE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2020
|SCHMIDT, MADDISYN JOYCE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|5/23/2020
|KIDWELL, JOSEPH ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/23/2020
|KIDWELL, JOSEPH ALAN
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|5/23/2020
|KIDWELL, JOSEPH ALAN
|SEX OFFENSE THIRD DEGREE
|HELD AT CCDC
|5/23/2020
|SHAW, SABRINA CORYN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|CALDWELL, CELESTE INGRID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|CALDWELL, CELESTE INGRID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|CALDWELL, CELESTE INGRID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|CALDWELL, CELESTE INGRID
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|CALDWELL, CELESTE INGRID
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|CALDWELL, CELESTE INGRID
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/23/2020
|MOON, JENNIFER MARIE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED ON BOND
|5/23/2020
|MOON, JENNIFER MARIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/23/2020
|MOON, JENNIFER MARIE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|5/23/2020
|WHITE, TOMMY WAYNE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC