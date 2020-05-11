Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 10, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|5/10/2020
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|NEGLIGENT DRIVING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|GREEN, EDWARD JOSEPH
|DRIVING MOTOR VEH. IN MANNER INTENDED TO CAUSE EXCESSIVE NOISE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|ADAMS, TIMOTHY EDWARD
|ATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|ADAMS, TIMOTHY EDWARD
|ATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|ADAMS, TIMOTHY EDWARD
|ATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOP
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|ADAMS, TIMOTHY EDWARD
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|ADAMS, TIMOTHY EDWARD
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|5/10/2020
|SHATZER, LAURA LEE
|VIOLATION OF DRUG COURT
|HELD AT CCDC