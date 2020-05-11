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Daily arrest report for those arrested in Carroll County May 10, 2020

Carroll County Times
May 11, 2020 9:44 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
5/10/2020GREEN, EDWARD JOSEPHDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020GREEN, EDWARD JOSEPHNEGLIGENT DRIVINGRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020GREEN, EDWARD JOSEPHDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020GREEN, EDWARD JOSEPHDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020GREEN, EDWARD JOSEPHDRIVING MOTOR VEH. IN MANNER INTENDED TO CAUSE EXCESSIVE NOISERELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020ADAMS, TIMOTHY EDWARDATT. BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE BY FLEEING ON FOOTRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020ADAMS, TIMOTHY EDWARDATT TO ELUDE POLICE IN OFFICIAL POLICE VEH FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020ADAMS, TIMOTHY EDWARDATTEMPT BY DRIVER TO ELUDE UNIFORMED POLICE FAILING TO STOPRELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020ADAMS, TIMOTHY EDWARDDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020ADAMS, TIMOTHY EDWARDCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
5/10/2020SHATZER, LAURA LEEVIOLATION OF DRUG COURTHELD AT CCDC

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