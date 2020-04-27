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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 25, 2020

Carroll County Times
Apr 27, 2020 9:18 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/25/2020DORSEY, RAEKWON IZAYHATRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/25/2020SORTO-CABRERA, MELVIN ORLANDODRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/25/2020SORTO-CABRERA, MELVIN ORLANDODRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/25/2020DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
4/25/2020DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMESASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
4/25/2020KRAUSS, ADAM SEANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/25/2020JEFFREY, WILLIAM HAMMOND JRINTOXICATED ENDANGERHELD AT CCDC
4/25/2020JEFFREY, WILLIAM HAMMOND JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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