Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 25, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/25/2020
|DORSEY, RAEKWON IZAYHA
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/2020
|SORTO-CABRERA, MELVIN ORLANDO
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/2020
|SORTO-CABRERA, MELVIN ORLANDO
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/25/2020
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/25/2020
|DEFOOR, VICTORIA JOHANA JAMES
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|4/25/2020
|KRAUSS, ADAM SEAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/25/2020
|JEFFREY, WILLIAM HAMMOND JR
|INTOXICATED ENDANGER
|HELD AT CCDC
|4/25/2020
|JEFFREY, WILLIAM HAMMOND JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC