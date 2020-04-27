Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 24, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/24/2020
|ESPINOSA, EDUARDO JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2020
|ESPINOSA, EDUARDO JR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2020
|ESPINOSA, EDUARDO JR
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2020
|MILLER, BRANDON MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/24/2020
|DAY, EMILY ROSE
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|OWUSU, DANIEL
|MOTOR VEH/UNLAWFUL TAKING
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/24/2020
|BOATENG, BRIGHT
|FRAUD IDENT INFO THFT $100K+
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|BOATENG, BRIGHT
|MOTOR VEH/UNLAWFUL TAKING
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|WAUGHTEL, ELIZABETH CAROL
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|WAUGHTEL, ELIZABETH CAROL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|WAUGHTEL, ELIZABETH CAROL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|WAUGHTEL, ELIZABETH CAROL
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|4/24/2020
|DOYLE, FRANKIE DEAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC