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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 24, 2020

Carroll County Times
Apr 27, 2020 9:16 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/24/2020ESPINOSA, EDUARDO JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2020ESPINOSA, EDUARDO JRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2020ESPINOSA, EDUARDO JRCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2020MILLER, BRANDON MICHAELTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2020MILLER, BRANDON MICHAELRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2020MILLER, BRANDON MICHAELFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2020MILLER, BRANDON MICHAELDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/24/2020DAY, EMILY ROSEFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
4/24/2020OWUSU, DANIELMOTOR VEH/UNLAWFUL TAKINGRELEASED-UNSECURED BOND
4/24/2020BOATENG, BRIGHTFRAUD IDENT INFO THFT $100K+HELD AT CCDC
4/24/2020BOATENG, BRIGHTMOTOR VEH/UNLAWFUL TAKINGHELD AT CCDC
4/24/2020WAUGHTEL, ELIZABETH CAROLCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
4/24/2020WAUGHTEL, ELIZABETH CAROLFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/24/2020WAUGHTEL, ELIZABETH CAROLFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/24/2020WAUGHTEL, ELIZABETH CAROLFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
4/24/2020DOYLE, FRANKIE DEANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
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