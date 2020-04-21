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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 20, 2020

Carroll County Times
Apr 21, 2020 9:54 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/20/20RIVERS, SHAUNA JANNIEASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20SEIPP, TREVOR KEITHASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRMALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+RELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRFAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAMRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRFAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACCRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20MAHAN, ALAN BERNARD JRDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
4/20/20DIVENTI, STEPHANIE CORINNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
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