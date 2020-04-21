Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 20, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/20/20
|RIVERS, SHAUNA JANNIE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|SEIPP, TREVOR KEITH
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|MALICIOUS DESTRUCTION PROPERTY VALUE $1,000+
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|FAIL OF VEH DRIVER IN ACC TO LOCATE AND NOTIFY OWNER OF DAM
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|FAIL OF VEH DRIVER TO STOP AFTER UNATTENDED VEH DAMAGE ACC
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|MAHAN, ALAN BERNARD JR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/20/20
|DIVENTI, STEPHANIE CORINNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC