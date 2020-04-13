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Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 12, 2020

Carroll County Times
Apr 13, 2020 9:45 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
4/12/2020BONNER, CHENARA LANITAFUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANTHELD AT CCDC
4/12/2020GREEN, ISAIAH TYREEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/2020GREEN, ISAIAH TYREEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/2020MASON, TROY WAYNEINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2020MASON, TROY WAYNEFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2020MASON, TROY WAYNEDISORDERLY CONDUCTRELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2020MILOWSKI-BENSKIN, KATHLEEN LCON-FAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
4/12/2020SMITH, CHRISTOPHER BRYANUNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
4/12/2020SMITH, CHRISTOPHER BRYANTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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