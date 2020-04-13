Daily arrest report for those arrested in Carroll County April 12, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|4/12/2020
|BONNER, CHENARA LANITA
|FUGUTIVE FROM JUSTICE WARRANT
|HELD AT CCDC
|4/12/2020
|GREEN, ISAIAH TYREE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/12/2020
|GREEN, ISAIAH TYREE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/12/2020
|MASON, TROY WAYNE
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2020
|MASON, TROY WAYNE
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2020
|MASON, TROY WAYNE
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2020
|MILOWSKI-BENSKIN, KATHLEEN L
|CON-FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|4/12/2020
|SMITH, CHRISTOPHER BRYAN
|UNAUTH REMOVAL OF MOTOR VEHICLE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|4/12/2020
|SMITH, CHRISTOPHER BRYAN
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE