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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 8, 2020

Carroll County Times
Mar 09, 2020 11:02 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateName AgencyStatute DescDisposition
3/8/2020WAGNER, MELINDA MAE COMCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/8/2020ABED-ELNOR, SAMY ZFASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/8/2020THACKER, JEANNIE MARIE ZFFUGITIVE FROM JUSTICEHELD AT CCDC
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