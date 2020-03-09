Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 8, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Agency
|Statute Desc
|Disposition
|3/8/2020
|WAGNER, MELINDA MAE
|COM
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/8/2020
|ABED-ELNOR, SAMY
|ZF
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/8/2020
|THACKER, JEANNIE MARIE
|ZF
|FUGITIVE FROM JUSTICE
|HELD AT CCDC