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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 7, 2020

Carroll County Times
Mar 09, 2020 11:00 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/7/2020DAUBERT, SHANNON LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/2020DAUBERT, SHANNON LEACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/2020DAUBERT, SHANNON LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/2020KNOCK, CHARLES MORRIS IVCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/7/2020MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSORCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/7/2020MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSORPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTHELD AT CCDC
3/7/2020MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSORPOSS/REC CDS WHILE CONF/DETHELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRATRESPASS: PRIVATE PROPERTYHELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRATHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRAASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRABURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSEHELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRABURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
3/7/2020HARDY, DEAN DYKSTRAARSON/THREATHELD AT CCDC
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