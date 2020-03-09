Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 7, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/7/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/2020
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/2020
|KNOCK, CHARLES MORRIS IV
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/7/2020
|MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSOR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSOR
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|MCCULLERS, DAVID MARKEA WINSOR
|POSS/REC CDS WHILE CONF/DET
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|BURGLARY-FOURTH DEGREE-STOREHOUSE
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|3/7/2020
|HARDY, DEAN DYKSTRA
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC