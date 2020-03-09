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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 6, 2020

Carroll County Times
Mar 09, 2020 10:55 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/6/2020STONESIFER, ROSS LAYTONTHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
3/6/2020ZUSKIN, RACHAEL FAITHDRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.HELD AT CCDC
3/6/2020GRAY, WILLIAM FRED IVTHEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000HELD AT CCDC
3/6/2020SMITH, RONALD EARLBURGLARY/SECOND DEGREE/GENERALHELD AT CCDC
3/6/2020CHANEY-SEMOLA, CHERYL ANNVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
3/6/2020DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAULDRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/2020DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAULDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHORELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/2020DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAULDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/6/2020FARLEY, DOUGLAS NMN IIIASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
3/6/2020HAINES, MICHAEL EUGENERECKLESS ENDANGERMENTHELD AT CCDC
3/6/2020HAINES, MICHAEL EUGENEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/6/2020HAINES, MICHAEL EUGENEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
3/6/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/6/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/6/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/6/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/6/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/6/2020PETERSON, JUSTIN MICHAELSEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDEHELD ON MULTIPLE ARRESTS
3/6/2020MATHIS, ADAM LOUISVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
3/6/2020TOURANGEAU, JASON KINGFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
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