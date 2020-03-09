Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 6, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/6/2020
|STONESIFER, ROSS LAYTON
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|ZUSKIN, RACHAEL FAITH
|DRIVING ON SUSPENDED OUT OF STATE LIC.
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|GRAY, WILLIAM FRED IV
|THEFT-SCHEME: $10,000 TO UNDER $100,000
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|SMITH, RONALD EARL
|BURGLARY/SECOND DEGREE/GENERAL
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|CHANEY-SEMOLA, CHERYL ANN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAUL
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/2020
|DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAUL
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/2020
|DOMINGUEZ-LOPEZ, CESAR RAUL
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/6/2020
|FARLEY, DOUGLAS NMN III
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|3/6/2020
|HAINES, MICHAEL EUGENE
|RECKLESS ENDANGERMENT
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|HAINES, MICHAEL EUGENE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|HAINES, MICHAEL EUGENE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/6/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/6/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/6/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/6/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/6/2020
|PETERSON, JUSTIN MICHAEL
|SEX OFF REG- FAILURE TO NOTIFY/INCLUDE
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|3/6/2020
|MATHIS, ADAM LOUIS
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|3/6/2020
|TOURANGEAU, JASON KING
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC