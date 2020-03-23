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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 22, 2020

Carroll County Times
Mar 23, 2020 9:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/22/2020SPELLMAN, MICHAEL ROBERTDRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/22/2020SPELLMAN, MICHAEL ROBERTDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/22/2020SPELLMAN, MICHAEL ROBERTDRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/22/2020ARGUETA-MARTINEZ, DIEGO FLORENTINOFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/22/2020GREWAL, RABNEET SINGHFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/22/2020GREWAL, RABNEET SINGHDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/22/2020KATES, RICKEY LEEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/22/2020KATES, RICKEY LEEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
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