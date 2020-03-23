Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 22, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/22/2020
|SPELLMAN, MICHAEL ROBERT
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/22/2020
|SPELLMAN, MICHAEL ROBERT
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/22/2020
|SPELLMAN, MICHAEL ROBERT
|DRIVING WHILE LIC. SUSPENDED UNDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/22/2020
|ARGUETA-MARTINEZ, DIEGO FLORENTINO
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/22/2020
|GREWAL, RABNEET SINGH
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/22/2020
|GREWAL, RABNEET SINGH
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/22/2020
|KATES, RICKEY LEE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/22/2020
|KATES, RICKEY LEE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC