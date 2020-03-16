Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 15, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|3/15/2020
|ANDERSON, KERRY ANN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|CDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|OBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICER
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|BROWN, LAMONT BRAVETT MELVIN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|HELD AT CCDC
|3/15/2020
|MANNING, JACK EDWARD
|PEACE ORDER: FAIL TO COMPLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/15/2020
|SHAFFER, MARSHELL ROY
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/15/2020
|WOOD, TAYLOR JORDAN
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/15/2020
|WOOD, TAYLOR JORDAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|3/15/2020
|WOOD, TAYLOR JORDAN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE