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Daily arrest report for those arrested in Carroll County March 15, 2020

Carroll County Times
Mar 16, 2020 8:33 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
3/15/2020ANDERSON, KERRY ANNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINCDS POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTEHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINOBSTRUCTING ; HINDERING A POLICE OFFICERHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINRESIST/INTERFERE WITH ARRESTHELD AT CCDC
3/15/2020BROWN, LAMONT BRAVETT MELVINFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERHELD AT CCDC
3/15/2020MANNING, JACK EDWARDPEACE ORDER: FAIL TO COMPLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/15/2020SHAFFER, MARSHELL ROYFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/15/2020WOOD, TAYLOR JORDANCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/15/2020WOOD, TAYLOR JORDANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
3/15/2020WOOD, TAYLOR JORDANCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
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