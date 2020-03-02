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Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 29, 2020

Carroll County Times
Mar 02, 2020 1:32 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
2/29/2020GOSS, EMILY ANNPRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABELRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020GOSS, EMILY ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020GOSS, EMILY ANNFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020GOSS, EMILY ANNTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020COLES, JOHN ALBERTDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020COLES, JOHN ALBERTDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020COLES, JOHN ALBERTDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020COLES, JOHN ALBERTDRIVING UNDER INFLU OF ALCO.RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020COLES, JOHN ALBERTCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020COLES, JOHN ALBERTCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
2/29/2020ROSS, BRANDON DAVONASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
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