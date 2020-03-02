Daily arrest report for those arrested in Carroll County Feb. 29, 2020

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|2/29/2020
|GOSS, EMILY ANN
|PRESCRIPTION: OMIT/REMOVEALTER/OBLITERATE LABEL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|GOSS, EMILY ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|GOSS, EMILY ANN
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|GOSS, EMILY ANN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|COLES, JOHN ALBERT
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|COLES, JOHN ALBERT
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|COLES, JOHN ALBERT
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|COLES, JOHN ALBERT
|DRIVING UNDER INFLU OF ALCO.
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|COLES, JOHN ALBERT
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|COLES, JOHN ALBERT
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|2/29/2020
|ROSS, BRANDON DAVON
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND