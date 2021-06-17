Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 16, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/16/2021
|WHEAT, LYNETTE ANN
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|SIERRA-JIMENEZ, GABEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|WINTER, DONALD WAYNE DELPH
|THEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|WINTER, DONALD WAYNE DELPH
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|WINTER, DONALD WAYNE DELPH
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|DAUBERT, SHANNON LEA
|THEFT LESS THAN $100.00
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|DAUBERT, SHANNON LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/16/2021
|THOMAN, RAY CLELL JR
|MALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|THOMAN, RAY CLELL JR
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|THOMAN, RAY CLELL JR
|CHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSE
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|THOMAN, RAY CLELL JR
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|UNNATURAL OR PERVERTED PRACTICE
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|UNNATURAL OR PERVERTED PRACTICE
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|CHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESS
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|POSSESS CHILD PORNOGRAPHY
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|FINK, BRANDON LEE MATHESON
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|CAMPSON, WILLIAM ARTHUR JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/16/2021
|DOYLE, DONALD EDWARD
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND