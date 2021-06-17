xml:space="preserve">
xml:space="preserve">
Advertisement
Advertisement

Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 16, 2021

Carroll County Times
Jun 17, 2021 8:26 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/16/2021WHEAT, LYNETTE ANNDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
6/16/2021SIERRA-JIMENEZ, GABELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/16/2021WINTER, DONALD WAYNE DELPHTHEFT SCHEME: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021WINTER, DONALD WAYNE DELPHTHEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021WINTER, DONALD WAYNE DELPHTHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021DAUBERT, SHANNON LEATHEFT LESS THAN $100.00RELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021DAUBERT, SHANNON LEACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021DAUBERT, SHANNON LEACDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021DAUBERT, SHANNON LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021DAUBERT, SHANNON LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/16/2021THOMAN, RAY CLELL JRMALICIOUS DESTRUCTION OF PROPERTY/VALUE LESS THAN $1,000HELD AT CCDC
6/16/2021THOMAN, RAY CLELL JRNEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
6/16/2021THOMAN, RAY CLELL JRCHILD ABUSE-2ND DEGREE: HOUSEHELD AT CCDC
6/16/2021THOMAN, RAY CLELL JRASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONUNNATURAL OR PERVERTED PRACTICEHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONUNNATURAL OR PERVERTED PRACTICEHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONCHILD PORNOGRAPHY PROMOTE/DISTRIBUTE/W/INTENT/POSSESSHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONPOSSESS CHILD PORNOGRAPHYHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
6/16/2021FINK, BRANDON LEE MATHESONAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
6/16/2021CAMPSON, WILLIAM ARTHUR JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/16/2021DOYLE, DONALD EDWARDVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND

Recommended on Baltimore Sun

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Latest Carroll County Crime

Advertisement
Advertisement

Most Read

Advertisement