Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 15, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/15/2021
|MILLS, ANDRE BRUCE
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|ORE, CHRISTOPHER FORTE
|FAIL TO PERFORM CONTRACT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/15/2021
|ORE, CHRISTOPHER FORTE
|SELL HOME IMPROVEMENT W/O LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/15/2021
|ORE, CHRISTOPHER FORTE
|ACT AS CONTRACTOR W/O LICENSE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/15/2021
|HIGH, CAROLYN JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/15/2021
|WHITE JR, DENNIS GENE
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|DRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGR
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|DRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIV
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|WILLIAMS, LEROY CARVER
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|ALDER, JULIA ROSE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|ALDER, JULIA ROSE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|ALDER, JULIA ROSE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|ALDER, JULIA ROSE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|ALDER, JULIA ROSE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/15/2021
|GRIFFIN, JONATHAN BERNARD
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED TO OTHER AGENCY