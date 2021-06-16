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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 15, 2021

Carroll County Times
Jun 16, 2021 9:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/15/2021MILLS, ANDRE BRUCEDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
6/15/2021ORE, CHRISTOPHER FORTEFAIL TO PERFORM CONTRACTRELEASED-UNSECURED BOND
6/15/2021ORE, CHRISTOPHER FORTESELL HOME IMPROVEMENT W/O LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
6/15/2021ORE, CHRISTOPHER FORTEACT AS CONTRACTOR W/O LICENSERELEASED-UNSECURED BOND
6/15/2021HIGH, CAROLYN JEANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/15/2021WHITE JR, DENNIS GENEVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/15/2021WILLIAMS, LEROY CARVERDRIVING VEHICLE WITHOUT IGNITION DEVICE AS REQUIRED BY PROGRHELD AT CCDC
6/15/2021WILLIAMS, LEROY CARVERDRIVING ON SUSPENDED LIC & PRIVHELD AT CCDC
6/15/2021WILLIAMS, LEROY CARVERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/15/2021WILLIAMS, LEROY CARVERCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/15/2021WILLIAMS, LEROY CARVERCDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/15/2021WILLIAMS, LEROY CARVERCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/15/2021ALDER, JULIA ROSECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/15/2021ALDER, JULIA ROSECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/15/2021ALDER, JULIA ROSECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/15/2021ALDER, JULIA ROSECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/15/2021ALDER, JULIA ROSECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/15/2021GRIFFIN, JONATHAN BERNARDFAILURE TO APPEARRELEASED TO OTHER AGENCY

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