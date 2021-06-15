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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 13-14, 2021

Carroll County Times
Jun 15, 2021 7:05 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/14/2021GAINES, RODNEY ANTONIODRIVING WITHOUT LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/14/2021GAINES, RODNEY ANTONIODRIVING ON REVOKED LIC & PRIVRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/14/2021MCCONNELL, BRIANINTOXICATED ENDANGERRELEASED-UNSECURED BOND
6/14/2021MCCONNELL, BRIANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/14/2021MCCONNELL, BRIANRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/14/2021MCCONNELL, BRIANRECKLESS ENDANGERMENTRELEASED-UNSECURED BOND
6/14/2021MCCONNELL, BRIANTRESPASS: PRIVATE PROPERTYRELEASED-UNSECURED BOND
6/14/2021YINGLING, KEVIN MICHAELINTOXICATED PUBLIC DISTURBRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/14/2021YINGLING, KEVIN MICHAELDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/14/2021HEYWOOD, SADIQ TORREZFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNCON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021BOLEN, JAMIE LYNFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021PRIMO, BRYAN LANCEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
6/14/2021BAYLOR, SHAWN TREVONVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/14/2021MAYEUX, ARIEN MALIKFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
6/14/2021BROWN, SARA JEANFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021FOWLER, ERIN ELIZABETHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021KANE, KATRINA ROSEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/14/2021KANE, KATRINA ROSEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/13/2021GRRENWOOD, KEEGAN PATRICKASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND

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