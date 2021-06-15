Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 13-14, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/14/2021
|GAINES, RODNEY ANTONIO
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/14/2021
|GAINES, RODNEY ANTONIO
|DRIVING ON REVOKED LIC & PRIV
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/14/2021
|MCCONNELL, BRIAN
|INTOXICATED ENDANGER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/14/2021
|MCCONNELL, BRIAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/14/2021
|MCCONNELL, BRIAN
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/14/2021
|MCCONNELL, BRIAN
|RECKLESS ENDANGERMENT
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/14/2021
|MCCONNELL, BRIAN
|TRESPASS: PRIVATE PROPERTY
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/14/2021
|YINGLING, KEVIN MICHAEL
|INTOXICATED PUBLIC DISTURB
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/14/2021
|YINGLING, KEVIN MICHAEL
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/14/2021
|HEYWOOD, SADIQ TORREZ
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|CON-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BOLEN, JAMIE LYN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|BAYLOR, SHAWN TREVON
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|MAYEUX, ARIEN MALIK
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/14/2021
|BROWN, SARA JEAN
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|FOWLER, ERIN ELIZABETH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|KANE, KATRINA ROSE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/14/2021
|KANE, KATRINA ROSE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/13/2021
|GRRENWOOD, KEEGAN PATRICK
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND