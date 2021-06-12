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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 11, 2021

Carroll County Times
Jun 12, 2021 7:40 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/11/2021FLETCHER, ABBY LEIGHALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROCHELD AT CCDC
6/11/2021WARDAK, SHEKEEBCONTEMPT-VIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/11/2021HERION, ANDREW GEORGEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
6/11/2021GARCIA-GOMORA, LUIS MIGUELFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021HUGHES, PAUL ALANVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/11/2021MOFFITT, MICHAEL SCOTTFAILURE TO APPEARCOURT ORDERED
6/11/2021BEATTIE, ROBERT CHRISTIAN JRFAILURE TO APPEAR 
6/11/2021BEATTIE, ROBERT CHRISTIAN JRFAILURE TO APPEAR 
6/11/2021HERNANDEZ, JEFF CANALESFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021ROULETTE, KRISTIN PAGECON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021ROULETTE, KRISTIN PAGETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021ROULETTE, KRISTIN PAGEATT-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021ROULETTE, KRISTIN PAGETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021ROULETTE, KRISTIN PAGETHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/11/2021BOUGHAN, DOUGLAS MARK JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/11/2021OTT, ALLEN STANLEY JRFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/11/2021JOHNSON, TYLER BRUCEFAILURE TO APPEAR 
6/11/2021HERION, ANDREW GEORGEDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/11/2021FREBERTHAUSER, ISAAC NATHANIELTHEFT: $100 TO UNDER $1,500

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