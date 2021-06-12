Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 11, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/11/2021
|FLETCHER, ABBY LEIGH
|ALTER PHYS EVIDENCE CRIM PROC
|HELD AT CCDC
|6/11/2021
|WARDAK, SHEKEEB
|CONTEMPT-VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/11/2021
|HERION, ANDREW GEORGE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/11/2021
|GARCIA-GOMORA, LUIS MIGUEL
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|HUGHES, PAUL ALAN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/11/2021
|MOFFITT, MICHAEL SCOTT
|FAILURE TO APPEAR
|COURT ORDERED
|6/11/2021
|BEATTIE, ROBERT CHRISTIAN JR
|FAILURE TO APPEAR
|6/11/2021
|BEATTIE, ROBERT CHRISTIAN JR
|FAILURE TO APPEAR
|6/11/2021
|HERNANDEZ, JEFF CANALES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|ROULETTE, KRISTIN PAGE
|CON-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|ROULETTE, KRISTIN PAGE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|ROULETTE, KRISTIN PAGE
|ATT-THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|ROULETTE, KRISTIN PAGE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|ROULETTE, KRISTIN PAGE
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/11/2021
|BOUGHAN, DOUGLAS MARK JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/11/2021
|OTT, ALLEN STANLEY JR
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/11/2021
|JOHNSON, TYLER BRUCE
|FAILURE TO APPEAR
|6/11/2021
|HERION, ANDREW GEORGE
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/11/2021
|FREBERTHAUSER, ISAAC NATHANIEL
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500