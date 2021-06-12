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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 10, 2021

Carroll County Times
Jun 12, 2021 7:39 PM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/10/2021ROWAN, DEBORAH ANNCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/10/2021LEISTER, JOSEPH DANIEL IIIDRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATIONRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/10/2021LEISTER, JOSEPH DANIEL IIICDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/10/2021FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICOFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/10/2021COLLINS, CHRISTOPHER KASHFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/10/2021HENDERSON, DAVION STEPHONISSUE COUNTERFEIT ORDERRELEASED-UNSECURED BOND
6/10/2021HENDERSON, DAVION STEPHONALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.RELEASED-UNSECURED BOND
6/10/2021HENDERSON, DAVION STEPHONFORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESSRELEASED-UNSECURED BOND
6/10/2021HENDERSON, DAVION STEPHONATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500RELEASED-UNSECURED BOND
6/10/2021MITCHELL, SEAN JESUS DARNELLCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/10/2021MITCHELL, SEAN JESUS DARNELLCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/10/2021FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICOCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/10/2021FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/10/2021FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICOCDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/10/2021FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICOCDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/10/2021SUTTON, GARRETT COLBYFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
6/10/2021SUTTON, GARRETT COLBYFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
6/10/2021HAINES, BARRY LEECDS POSSESS - LARGE AMOUNTHELD AT CCDC
6/10/2021HAINES, BARRY LEECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/10/2021HAINES, BARRY LEECDS: POSS W/I DIST: NARCHELD AT CCDC
6/10/2021LAWRENCE, AMIE LEACDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC

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