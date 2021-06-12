Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 10, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/10/2021
|ROWAN, DEBORAH ANN
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|LEISTER, JOSEPH DANIEL III
|DRIVING/ATTEMPTING DRIVE MOTOR VEH. ON HWY W/O REQ. LICENSE AND AUTHORIZATION
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/10/2021
|LEISTER, JOSEPH DANIEL III
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/10/2021
|FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/10/2021
|COLLINS, CHRISTOPHER KASH
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|HENDERSON, DAVION STEPHON
|ISSUE COUNTERFEIT ORDER
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/10/2021
|HENDERSON, DAVION STEPHON
|ALTER/FORGE/COUNTERFEIT-ORDER FOR MONEY/GOODS ETC.
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/10/2021
|HENDERSON, DAVION STEPHON
|FORGERY/PRIV DOCUMENT/POSSESS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/10/2021
|HENDERSON, DAVION STEPHON
|ATT-THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/10/2021
|MITCHELL, SEAN JESUS DARNELL
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|MITCHELL, SEAN JESUS DARNELL
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICO
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICO
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|FITZWATER-ALLNUTT, SAVANA NICO
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|SUTTON, GARRETT COLBY
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|SUTTON, GARRETT COLBY
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|HAINES, BARRY LEE
|CDS POSSESS - LARGE AMOUNT
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|HAINES, BARRY LEE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|HAINES, BARRY LEE
|CDS: POSS W/I DIST: NARC
|HELD AT CCDC
|6/10/2021
|LAWRENCE, AMIE LEA
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC