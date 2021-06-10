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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 9, 2021

Carroll County Times
Jun 10, 2021 8:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/9/2021BURNHAM, WALTER JAMESDRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOLHELD AT CCDC
6/9/2021HAGAN, STEVEN MATTHEWFALSE STATEMENT TO OFFICERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/9/2021JOHNSON, BRYAN MICHAELVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYDISPLAYING EXPIRED REGISTRATION PLATE(S) ISSUED BY ANY STATERELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYDRIVING VEH ON HWY WITH SUSPENDED REGISTRATIONRELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYFAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMANDRELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYDRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOLRELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SERELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLRELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED ON BOND
6/9/2021MCDONALD, KIM IVORYHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED ON BOND
6/9/2021MOONE, SEAN ANDREFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/9/2021PETERS, EZRA RANDOLPHFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND
6/9/2021PETERS, EZRA RANDOLPHFAILURE TO APPEARRELEASED-UNSECURED BOND

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