Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 9, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/9/2021
|BURNHAM, WALTER JAMES
|DRIVING VEH WHILE IMPAIRED BY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/9/2021
|HAGAN, STEVEN MATTHEW
|FALSE STATEMENT TO OFFICER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/9/2021
|JOHNSON, BRYAN MICHAEL
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|DISPLAYING EXPIRED REGISTRATION PLATE(S) ISSUED BY ANY STATE
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|DRIVING VEH ON HWY WITH SUSPENDED REGISTRATION
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|FAIL TO DISPLAY LICENSE ON DEMAND
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|DRIVING WHILE IMPAIRED BY DRUG(S) OR DRUG(S) & ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL PER SE
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MCDONALD, KIM IVORY
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED ON BOND
|6/9/2021
|MOONE, SEAN ANDRE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/9/2021
|PETERS, EZRA RANDOLPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/9/2021
|PETERS, EZRA RANDOLPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-UNSECURED BOND