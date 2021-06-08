Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 7, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/7/2021
|EALY, DONALD ALLEN
|THEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|EALY, DONALD ALLEN
|THEFT LESS THAN $100.00
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|EALY, DONALD ALLEN
|THEFT: $100 TO UNDER $1,500
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|EALY, DONALD ALLEN
|ROGUE AND VAGABOND
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|EALY, DONALD ALLEN
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|NEGLECT OF MINOR
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|PARRISH, WALTER CLEM
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|6/7/2021
|PARRISH, WALTER CLEM
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|6/7/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|PRIMO, BRYAN LANCE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|SMITH, MATTHEW MAURICE JR
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/7/2021
|SMITH, MATTHEW MAURICE JR
|HARASS; A COURSE OF CONDUCT
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|SMITH, MATTHEW MAURICE JR
|TELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLS
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|SMITH, MATTHEW MAURICE JR
|ARSON/THREAT
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|SMITH, NICHOLAS KENT
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|WATHEN, WALTER WAYNE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/7/2021
|WOLF, JOSHUA ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/7/2021
|WOLF, JOSHUA ALAN
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE