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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 7, 2021

Carroll County Times
Jun 08, 2021 8:47 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/7/2021EALY, DONALD ALLENTHEFT SCHEME: $1,500 TO UNDER $25,000HELD AT CCDC
6/7/2021EALY, DONALD ALLENTHEFT LESS THAN $100.00HELD AT CCDC
6/7/2021EALY, DONALD ALLENTHEFT: $100 TO UNDER $1,500HELD AT CCDC
6/7/2021EALY, DONALD ALLENROGUE AND VAGABONDHELD AT CCDC
6/7/2021EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/7/2021EALY, DONALD ALLENVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/7/2021LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNNEGLECT OF MINORHELD AT CCDC
6/7/2021LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/7/2021LOPEZ-OLIVA, OSCAR NAHUNASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/7/2021PARRISH, WALTER CLEMASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
6/7/2021PARRISH, WALTER CLEMASSAULT-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
6/7/2021PRIMO, BRYAN LANCECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
6/7/2021PRIMO, BRYAN LANCECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/7/2021PRIMO, BRYAN LANCECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/7/2021PRIMO, BRYAN LANCECDS: POSSESS-NOT MARIJUANAHELD AT CCDC
6/7/2021SMITH, MATTHEW MAURICE JRFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/7/2021SMITH, MATTHEW MAURICE JRHARASS; A COURSE OF CONDUCTHELD AT CCDC
6/7/2021SMITH, MATTHEW MAURICE JRTELEPHONE MISUSE: REPEATED CALLSHELD AT CCDC
6/7/2021SMITH, MATTHEW MAURICE JRARSON/THREATHELD AT CCDC
6/7/2021SMITH, NICHOLAS KENTVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/7/2021WATHEN, WALTER WAYNEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/7/2021WOLF, JOSHUA ALANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/7/2021WOLF, JOSHUA ALANFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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