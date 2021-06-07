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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 1, 2021

Carroll County Times
Jun 07, 2021 10:12 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/1/2021WUNDER, TRAVIS RAYNERDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEEFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/1/2021BAKER, CANDACE RENEEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/1/2021BAKER, CANDACE RENEETHEFT: $1,500 TO UNDER $25,000RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/1/2021KEMPER, CHRISTOPHER GEORGEASSAULT-FIRST DEGREEHELD AT CCDC
6/1/2021KEMPER, CHRISTOPHER GEORGEASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEEVIOLATION OF PRETRIALHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEEDRIVING WITHOUT LICENSEHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEEFALSE STATEMENT TO PEACE OFFICERHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEECDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENTHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/1/2021SNEAD, DUSTIN LEECDS:POSSESS PARAPHERNALIAHELD AT CCDC
6/1/2021JOHNSON, BYRON EUGENE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/1/2021JOHNSON, BYRON EUGENE JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/1/2021ELIQUE, ERNESTOFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/1/2021SHUTTA, MARC VINCENTASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC

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