Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 1, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/1/2021
|WUNDER, TRAVIS RAYNER
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/1/2021
|BAKER, CANDACE RENEE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/1/2021
|BAKER, CANDACE RENEE
|THEFT: $1,500 TO UNDER $25,000
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/1/2021
|KEMPER, CHRISTOPHER GEORGE
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|KEMPER, CHRISTOPHER GEORGE
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|VIOLATION OF PRETRIAL
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|DRIVING WITHOUT LICENSE
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|FALSE STATEMENT TO PEACE OFFICER
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|CDS: POSSESS/DISTRIBUTE TO - ADMINISTER EQUIPMENT
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SNEAD, DUSTIN LEE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|JOHNSON, BYRON EUGENE JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|ELIQUE, ERNESTO
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/1/2021
|SHUTTA, MARC VINCENT
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC