Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 3, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/3/2021
|HABIB-UR-REHMAN, CHAUDRY
|SEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACT
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|HABIB-UR-REHMAN, CHAUDRY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|MCNEAL, MICHAEL VERNON JR
|VIOLATION OF PROBATION
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|BRANDENBURG, LENORA DELORES
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|PFISTERER, CHARLES DALLAS
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|PFISTERER, CHARLES DALLAS
|FAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDER
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|KRAEMER, ANDREW SCOTT
|ANIMAL CRUELTY
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|KRAEMER, ANDREW SCOTT
|AGGRAVATED CRUELTY ANIMAL
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|JOHNSON, DONTE RENALD
|FAILURE TO APPEAR
|HELD ON MULTIPLE ARRESTS
|6/3/2021
|HAMBY, DANIEL MCKINLEY
|FAILURE TO COMPLY
|HELD AT CCDC
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|RESIST/INTERFERE WITH ARREST
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|TRESPASS: PUBLIC AGENCY DURING BUSINESS HOURS
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|DISTURB THE PEACE/DISORDERLY
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|FAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDER
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|POSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENT
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/3/2021
|ZEPP, BRIDGET KIMBERLY
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE