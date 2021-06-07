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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 3, 2021

Carroll County Times
Jun 07, 2021 10:13 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/3/2021HABIB-UR-REHMAN, CHAUDRYSEX OFF 4TH DEGREE-SEX CONTACTHELD AT CCDC
6/3/2021HABIB-UR-REHMAN, CHAUDRYASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/3/2021MCNEAL, MICHAEL VERNON JRVIOLATION OF PROBATIONHELD AT CCDC
6/3/2021BRANDENBURG, LENORA DELORESFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021PFISTERER, CHARLES DALLASFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
6/3/2021PFISTERER, CHARLES DALLASFAILURE TO COMPLY W/ COURT ORDERHELD AT CCDC
6/3/2021KRAEMER, ANDREW SCOTTANIMAL CRUELTYHELD AT CCDC
6/3/2021KRAEMER, ANDREW SCOTTAGGRAVATED CRUELTY ANIMALHELD AT CCDC
6/3/2021JOHNSON, DONTE RENALDFAILURE TO APPEARHELD ON MULTIPLE ARRESTS
6/3/2021HAMBY, DANIEL MCKINLEYFAILURE TO COMPLYHELD AT CCDC
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYRESIST/INTERFERE WITH ARRESTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYTRESPASS: PUBLIC AGENCY DURING BUSINESS HOURSRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYDISTURB THE PEACE/DISORDERLYRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYFAILURE TO OBEY A REASONABLE AND LAWFUL ORDERRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYDISORDERLY CONDUCTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYPOSS CONTBND-PLACE OF CONFINEMENTRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/3/2021ZEPP, BRIDGET KIMBERLYASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE

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