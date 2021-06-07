Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 4, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/4/2021
|VOSS, KENNETH WILLIA III
|USE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERS
|HELD AT CCDC
|6/4/2021
|STONESIFER, DON RAY
|DRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/4/2021
|CLARK, BRYAN NELSON
|DRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHO
|HELD AT CCDC
|6/4/2021
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/4/2021
|WOODYARD, TRAVIS DONTAY
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/4/2021
|DUBOIS, MICHAEL ALLEN
|ACT AS CONTRACTOR W/O LICENSE
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/4/2021
|LITTLE, KIMBERLY MARIE
|CDS:POSSESS PARAPHERNALIA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/4/2021
|LITTLE, KIMBERLY MARIE
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/4/2021
|WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SR
|DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDS
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/4/2021
|WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SR
|DRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOL
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/4/2021
|WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/4/2021
|WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SR
|CDS: POSSESS-NOT MARIJUANA
|RELEASED-UNSECURED BOND