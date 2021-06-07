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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 4, 2021

Carroll County Times
Jun 07, 2021 10:15 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/4/2021VOSS, KENNETH WILLIA IIIUSE/DISCLOSE CREDIT CARD NUMBERSHELD AT CCDC
6/4/2021STONESIFER, DON RAYDRIVING WHILE UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
6/4/2021CLARK, BRYAN NELSONDRIVING:ATTEMPTING TO DRIVE VEHICLE WHILE IMPAIRED BY ALCOHOHELD AT CCDC
6/4/2021WOODYARD, TRAVIS DONTAYCDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-UNSECURED BOND
6/4/2021WOODYARD, TRAVIS DONTAYCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/4/2021DUBOIS, MICHAEL ALLENACT AS CONTRACTOR W/O LICENSERELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/4/2021LITTLE, KIMBERLY MARIECDS:POSSESS PARAPHERNALIARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/4/2021LITTLE, KIMBERLY MARIECDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/4/2021WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SRDRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE VEH. WHILE IMPAIRED BY CDSRELEASED-UNSECURED BOND
6/4/2021WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SRDRIVING,ATT TO DRIVE) VEH.WHILE IMPAIRED BY DRUGS OR ALCOHOLRELEASED-UNSECURED BOND
6/4/2021WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND
6/4/2021WASHINGTON, ANTHONY LAMONT SRCDS: POSSESS-NOT MARIJUANARELEASED-UNSECURED BOND

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