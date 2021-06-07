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Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 5, 2021

Carroll County Times
Jun 07, 2021 10:17 AM

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.

Arrest DateNameStatute DescDisposition
6/5/2021BIDEN, MIRANDA SKYLERASSAULT-SECOND DEGREERELEASED-UNSECURED BOND
6/5/2021COWAN, ANTHONY QUAVALAS JR(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOLHELD AT CCDC
6/5/2021COWAN, ANTHONY QUAVALAS JR(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOLHELD AT CCDC
6/5/2021FLORES, JENNIFER DAWNASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
6/5/2021FLORES, JENNIFER DAWNVIOLATE PROTECTIVE ORDERRELEASED ON BOND
6/5/2021FROCK, JESSICA MORGANLOADED HANDGUN IN VEHICLERELEASED ON BOND
6/5/2021FROCK, JESSICA MORGANHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCRELEASED ON BOND
6/5/2021LANASA, JOSEPHFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/5/2021LOOKINGBILL, CASSIE MARIEFAILURE TO APPEARRELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
6/5/2021MALDONADO, JIMMY ALVAREZCHILD ABUSE:2ND DEG CUSTHELD AT CCDC
6/5/2021MALDONADO, JIMMY ALVAREZASSAULT-SECOND DEGREEHELD AT CCDC
6/5/2021MATHIAS, ANGELA CHRISTINEFAILURE TO APPEARHELD AT CCDC
6/5/2021MESSICK, CRAIG ALANDISORDERLY CONDUCTRELEASED ON BOND
6/5/2021MESSICK, CRAIG ALANFALSE IMPRISONMENTRELEASED ON BOND
6/5/2021MESSICK, CRAIG ALANASSAULT-SECOND DEGREERELEASED ON BOND
6/5/2021MESSICK, CRAIG ALANASSAULT-FIRST DEGREERELEASED ON BOND
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDILLEGAL POSS AMMOHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDREGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSIONHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDFIREARM POSS W/FELONY CONVICTIONHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDHANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETCHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDLOADED HANDGUN IN VEHICLEHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDLOADED HANDGUN ON PERSONHELD AT CCDC
6/5/2021WILLIS, PAYTON REIDWEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSONHELD AT CCDC

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