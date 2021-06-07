Daily arrest report for those arrested in Carroll County, June 5, 2021

The following is the daily intake report for the Carroll County Detention Center provided by the Central Booking Unit. For more information, visit the Maryland Judiciary Case Search website.
|Arrest Date
|Name
|Statute Desc
|Disposition
|6/5/2021
|BIDEN, MIRANDA SKYLER
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED-UNSECURED BOND
|6/5/2021
|COWAN, ANTHONY QUAVALAS JR
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEH. WHILE IMPAIREDBY ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|COWAN, ANTHONY QUAVALAS JR
|(DRIVING, ATTEMPTING TO DRIVE) VEHICLE WHILE UNDERTHE INFLUENCE OF ALCOHOL
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|FLORES, JENNIFER DAWN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|FLORES, JENNIFER DAWN
|VIOLATE PROTECTIVE ORDER
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|FROCK, JESSICA MORGAN
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|FROCK, JESSICA MORGAN
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|LANASA, JOSEPH
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/5/2021
|LOOKINGBILL, CASSIE MARIE
|FAILURE TO APPEAR
|RELEASED-PERSONAL RECOGNIZANCE
|6/5/2021
|MALDONADO, JIMMY ALVAREZ
|CHILD ABUSE:2ND DEG CUST
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|MALDONADO, JIMMY ALVAREZ
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|MATHIAS, ANGELA CHRISTINE
|FAILURE TO APPEAR
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|MESSICK, CRAIG ALAN
|DISORDERLY CONDUCT
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|MESSICK, CRAIG ALAN
|FALSE IMPRISONMENT
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|MESSICK, CRAIG ALAN
|ASSAULT-SECOND DEGREE
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|MESSICK, CRAIG ALAN
|ASSAULT-FIRST DEGREE
|RELEASED ON BOND
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|ILLEGAL POSS AMMO
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|REGULATED FIREARM:ILLEGAL POSSESSION
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|FIREARM POSS W/FELONY CONVICTION
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|HANDGUN: WEAR/CARRY ; TRANSPORT IN VEHICLE/PUBLIC ROADS, ETC
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|LOADED HANDGUN IN VEHICLE
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|LOADED HANDGUN ON PERSON
|HELD AT CCDC
|6/5/2021
|WILLIS, PAYTON REID
|WEAR, CARRY AND TRANSPORT HANDGUN UPON THEIR PERSON
|HELD AT CCDC